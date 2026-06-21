「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同５４位のチュニジアと対戦する。中継する日本テレビで解説を務める元日本代表の本田圭佑（４０）は自身のインスタグラムでスタジアム到着を報告。気温２５度、湿度８０パーセントの条件の中、スーツ姿に反響の声があがった。コメント欄などでは「かっこいい楽しみにしてます」、「オシャレ」、「きょうも