きのう、神戸市のマンションの一室で冷凍庫から損壊された男性の遺体が見つかりました。警察はあす、司法解剖を行い、男性が死亡した経緯を調べるとともに死体損壊などの容疑を視野に捜査しています。きのう午後0時半前、神戸市中央区中山手通のマンションの一室で、安否確認のために訪れた警察官が大型冷凍庫の中から男性の遺体を発見しました。警察によりますと、遺体は成人男性で着衣はあったものの損壊されていて、腐敗が進ん