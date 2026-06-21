“フリー素材アイドル”として知られるグラビアアイドルで実業家の茜さや（33）が21日、Xを更新。自身の体験を交えて“年子（1歳違いのきょうだいのこと）”への批判に反論した。ドジャース大谷翔平投手（31）が20日に第2子が誕生したことを発表した。しかし25年4月に第1子となる女児が誕生したばかりのため、年子となったことへの批判も一部寄せられている。自身も子供が年子の茜は、「大谷選手の幸せなご報告で年子で産まされ