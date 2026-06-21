暑い日に、大型犬のために桶に水をためてあげたら…？大型犬が水風呂を堪能する光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で12万7000回再生を突破。「気持ち良さそう」「ずっと見ていたい」といった声が寄せられています。 【動画：暑い日、大型犬を『水風呂』に入れた結果→10分後に『もう出ているかな』と見に行くと…まさかの光景】 大型犬を水風呂に入れたら… YouTubeチャンネル「メイちゃんねる」に投稿されたのは、ゴ&#