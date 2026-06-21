鹿角市の八幡平に山菜を採りに出かけたとみられる82歳の男性の行方がわからなくなっています。行方がわからくなっているのは大館市二井田に住む齋藤満さん82歳です。鹿角警察署によりますと齋藤さんは今月12日に知人と会ったのを最後に行方がわからなくなっていて20日夜、離れて暮らす親族から警察に届け出がありました。警察が行方を捜していたところ鹿角市八幡平の国道341号沿いで齋藤さんの車が見つかりました。警察は親族から