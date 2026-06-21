出張で3日間、海外へ行くことになった飼い主さん。「玄関で待ってなくて大丈夫だからね」と伝えると……。とても寂しそうな顔を見せるわんこの反応がSNSで大反響！記事執筆時点で39万回以上も再生され、「かわいすぎて涙出ました」「寂しかったね」などの声が寄せられています。 【動画：出張で海外へ行くため、犬に『玄関で待ってなくても大丈夫』と伝えた結果→寂しい顔をして…感動的な『3日ぶりの再会』】 3日間、出張が