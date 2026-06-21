圧倒された、の一語に尽きる小説だった。皆川博子の最新長篇『ジンタルスRED AMBER』（河出書房新社）のことである。圧倒されたというのは、ひとつは著者の年齢を感じさせない筆致について。もうひとつは、物語としての充実ぶりについてである。 参考：道玄坂上ミステリ監視塔書評家たちが選ぶ、2026年5月のベスト国内ミステリ小説 皆川博子は現在96歳、1972年に『海と十字架』でデビューしてから54年目を迎えるが