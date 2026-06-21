演歌歌手の藤あや子が20日に自身のアメブロを更新。歌手の長山洋子から贈られた誕生日プレゼントを公開した。この日、藤は「長山洋子ちゃんから頂いたキラキラゴージャスなファン」と、ハンディファンを受け取ったことを報告。「近頃の酷暑には必須アイテムとなりましたね！お仕事＆プライベートで活躍間違いなしです」と喜びをつづった。続けて、プレゼントに添えられていたカードも披露し「可愛いカードは藤の花と猫ちゃん」と紹