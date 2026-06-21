昨シーズン、1部リーグ昇格を果たした下松市を拠点とする社会人女子バスケットボールチーム＝笠戸ブレイブスター。新シーズンが始まるのを前に19日、下松市で決起集会が開かれました。下松市の国民宿舎 大城で行われた決起集会には選手や監督、それにスポンサー企業などおよそ40人が集まりました。粘り強い守備からの素早い攻撃への切り替えが持ち味の笠戸ブレイブスターは昨シ&#