午前11時ごろ、共和町で建物が燃える火事がありました。現在も消防が、消火活動にあたっています。黒煙が激しく立ち上っているのが分かります。火事があったのは共和町梨野舞納の建物です。午前11時ごろ、「けむりが見える」と目撃者から110番通報がありました。消防によりますと、現在までにけが人や逃げ遅れは確認されておらず、消防車およそ8台で消火活動にあたっているということです。