6月は「世界牛乳月間」です。牛乳の消費拡大につなげようと、鹿児島市でイベントが開かれました。このイベントは、牛乳の消費拡大につなげようと県酪農業協同組合と県牛乳普及協会が行ったものです。牛乳の試飲や乳製品を試食できるブースが設けられたほか、ステージでは、牛乳を飲んだ後に唇の上にできる「牛乳ひげ」の出来栄えと笑顔を競うコンテストが行われました。(訪れた人)「おいしい。最高」(訪れた人)「