◆女子プロゴルフツアーニチレイレディス最終日（２１日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）雷雲接近のため、スタート時間が３０分遅れて、最終ラウンドが始まり、最終組がハーフターンした。首位と５打差の１１位からスタートした１８歳のルーキー吉粼マーナ（加賀電子）が１２番まで７バーディー、１ボギーと六つスコアを伸ばし、通算１２アンダーで首位タイに浮上した。今季の新人一番乗りの初優