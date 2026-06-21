６月２１日は「父の日」。アスリートにとっても、その背中の大きさや、感謝の思いを再確認する日です。オリックスの曽谷龍平投手（２５）が父・博一さんとの思い出や、影響を受けてきたことを振り返りました。※※※父には「人間とは」を教わりました。一度だけ、本気で怒られたのが中学生の頃です。本当にダメなことですけど、自転車に乗りながら、スマホを触っていました。畳の上に一生、正座をさせられて…。「一生」