◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ーチュニジア（２１日、モンテレイ競技場）日本代表にサポートメンバーとして帯同している元代表ＤＦ吉田麻也が試合直前の特番、日本テレビ系「森保ジャパンまもなく運命のチュニジア戦ＳＰ」（午前１０時２５分）に“サプライズ出演”する一幕があった。キックオフ２時間半前にスタートの同番組では元代表ＤＦ槙野智章さん、同ＭＦ柿谷曜一郎さん、日テレスペシャルナビゲーター