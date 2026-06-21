２１日の騎乗を最後に夏休みに入るクリルトフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝が、世界のジョッキーが集うシャーガーＣ（８月８日、アスコット競馬場）にヨーロッパ選抜のキャプテンとして出場することが分かった。マスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）とのコンビでキングジョージ６世＆クイーンエリザベスステークス・英Ｇ１（７月２５日、アスコット競馬場・芝２３９０メートル）に参戦する予定は