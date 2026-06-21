◆米男子プロゴルフツアーメジャー第３戦全米オープン第３日（２０日、ニューヨーク州シネコックヒルズＧＣ＝７４４０ヤード、パー７０）６０位で決勝ラウンドに滑り込んだ松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は１バーディー、６ボギー、１ダブルボギーの７７と苦戦し、１１オーバーの６５位に後退した。ホールアウト後に「ティーショットはミスらしいミスは２回に収められたけど、なかなかその後が。アイアンショットもそう