【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 5ー1 スウェーデン代表（日本時間6月21日／ヒューストン・スタジアム）【映像】オランダのサイド攻撃に守備崩壊の瞬間スウェーデン代表が守備の弱点を露呈した。オランダ代表の強力なサイド攻撃に翻弄され、同じ形で失点を重ねる展開に。ファンからも厳しい指摘が相次いでいる。スウェーデンは日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でオランダと対戦した。初