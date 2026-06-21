◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦チュニジア―日本（２０日、モンテレイ競技場）【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本―チュニジア戦のスタメンが発表された。１６日に就任したばかりのチュニジア、ルナール監督は前日会見で「日本は規律のある強いチーム。だからこそ我々は新しいスピリットで、一体感を持って戦わなくてはならない」と話していた