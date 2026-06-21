サッカーワールドカップの日本代表は日本時間21日午後1時からチュニジア代表との第2戦に臨みます。試合会場のあるメキシコ・モンテレイから中継です。日本代表は私の後ろにあるこのスタジアムで、まもなく注目の第2戦に臨みます。キックオフまで1時間半を切り、日本代表のサポーターが続々と集まってきています。周辺を見渡しても、サムライブルーのユニホームを着たサポーターの姿が目立ちます。キックオフの前から熱気に包まれて