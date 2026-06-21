6月20日、韓国・インスパイアアリーナで開催された『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』にクォン・ウンビが出演。情熱的なステージで会場に集まったファンを盛り上げた。【映像】大胆衣装で激しいダンス！スタイル抜群のクォン・ウンビクォン・ウンビは2014年にガールズグループ・Ye-Aのメンバーとしてデビュー。2018年にオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーに。2021年のグループ活動終了後はソロで活動して