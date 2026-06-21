「天才的なアイデア」「夏本番前に知れてよかった」と大反響を呼んだのは、八百屋歴15年の野菜のプロ、青髪のテツさんのSNS投稿。暑い季節の救世主・そうめんを食べる際に誰もが悩んでいたあの「麺つゆ問題」を解決する画期的な方法が話題になっています。 【写真】SNSで話題を呼んだ麺つゆを薄めず冷やす「画期的」な方法（全4枚） 「麺つゆが薄まる」問題を解決する方法は 冷たいまま最後まで美味しく食べたいのだ