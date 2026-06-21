全米で高い人気を誇るストックカーレース、NASCAR（ナスカー）カップシリーズの第16戦「グレート・アメリカン・ゲッタウェイ400」が日本時間16日に開催された。【実際の映像】リムまで脱落！ストレートでまさかの光景レース終盤、ファイナルステージの105周目に衝撃的なアクシデントが発生。62号車のケーシー・メアーズの右前タイヤが突如として脱輪し、コース上にリムまで転がるまさかの事態に、中継の放送席が騒然となる一幕