「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表2戦目となるチュニジア戦が、日本時間21日午後1時キックオフとなる。試合開始直前の東京・渋谷は、サムライブルーのユニフォームなどを着て街を歩く人が多く、熱気が高まっている。【写真】本人!?森保一監督の等身大フィギュアと撮影するサポーター午前中の東京・渋谷。この日は、試合のパブリックビューイングや関連イベントがさまざまな場所で開催され、日本代表の活躍を集ま