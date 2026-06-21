【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 vs 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）【画像】元選手、俳優、歌手…W杯に集結した「セレブ」サッカー日本代表は6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でチュニジア代表と対戦。日本時間13時のキックオフに先立ってスタメンが発表された。6月15日の第1節はオランダ代表と2−2と引き分けた日本代表はここまで勝点1。オランダ代表が数時間前にスウェーデ