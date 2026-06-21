◇女子ゴルフツアー ニチレイ・レディース最終日（2026年6月21日千葉県袖ケ浦カンツリークラブ新袖コース＝65904ヤード、パー72）優勝争いは大混戦となっている。5打差の11位で出たルーキーの吉崎マーナ（18＝加賀電子）が12番を終え6つスコアを伸ばして、政田夢乃（25＝なないろ生命）、イ・ミニョン（34＝韓国）とともにトップに並んでいる。首位で出たツアー2年目の荒木優奈（21＝Sky）は前半を終え通算11アンダー