相続した実家が空き家になり、「解体した方がよいのだろうか」と悩む人は少なくありません。その際によく耳にする聞くのが、「更地にすると固定資産税が6倍になる」という話です。 確かに、住宅が建っている土地には税負担を軽くする特例があります。しかし、だからといって空き家を放置することが必ず得になるわけではありません。近年は空き家対策の強化により、管理状態によっては税金の優遇が受けられなくなるケー