北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）に臨む日本代表のメンバーが発表された。２―２で引き分けた１４日のオランダ戦で左ヒザを負傷したＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）は、ベースキャンプ地の米国・ナッシュビルに残り、治療とリハビリに励むことになったため、右シャドーの代役が注目されていた中、同ポジションにはＭＦ伊東純也（ゲンク）が入るとみられる。