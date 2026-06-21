米格闘技イベント「ＵＦＣファイトナイト・ラスベガス１１９」（２０日＝日本時間２１日、ネバダ州ラスベガス）で、フライ級５位の堀口恭司（３５）が同２位のマネル・ケイプ（アンゴラ）に３ラウンド（Ｒ）で悪夢の逆転負けを喫した。１Ｒ序盤は互いに出方を伺うように静かな立ち上がりとなるが、堀口はカーフキックでふくらはぎを蹴りぬいてバランスを崩させるなど冷静に打撃をヒットさせる。さらにラウンド終了間際にはタッ