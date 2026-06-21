日本維新の会の松野明美参院議員が２１日、男性が何者かに刺された通り魔事件に言及した。２０日午後５時ごろ、横浜市内の三ツ沢公園をランニングしていた３０代男性が、背後から何者かに刃物のようなもので脇腹を刺された。命に別条はないという。県警では傷害事件として、刺した人物の行方を追っている。ソウル五輪陸上１万メートル日本代表の松野氏はＸに「ショックな事件です。ランニング中は集中するあまり、注意力や判