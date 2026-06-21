サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＥ組第２戦（２０日＝日本時間２１日、米国・カンザスシティー）、初出場でＦＩＦＡランキング８１位のキュラソーが同３０位のエクアドルに０―０で引き分けて、Ｗ杯で初の勝ち点１を獲得した。キュラソーは１４日の初戦で強豪ドイツに１―７で屈して黒星発進。前半からエクアドルの猛攻を受けるが、チーム最年長のＧＫエロイ・ローム（３７＝マイアミＦＣ）の好セーブもあり失点は許さない。キ