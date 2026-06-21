女優ソン・イェジンが休暇を楽しんでいるなか、幸せな4日目の様子が公開された。6月21日、ソン・イェジンは、英語で「旅行4日目」という文章とともに、複数枚の写真を公開した。【写真】ソン・イェジン、ヒョンビンと抱き合う!?公開された写真で、ソン・イェジンは休暇4日目の姿を紹介した。短い髪をツインテールにして、ラブリーな雰囲気と可愛い魅力を存分に醸し出した彼女は、知人たちと楽しい時間を過ごした。大きく笑う姿を通