【モデルプレス＝2026/06/21】SixTONESの松村北斗が、6月20日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。同日横浜アリーナで行われた俳優の大泉洋のツアー「芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2―リベンジ―」を観覧したことを振り返った。【写真】スト松村北斗が家族ぐるみで交流する大物俳優◆SixTONES松村北斗、大泉洋から招待でラ