相関関係にある呼吸と体幹は、共に整えていくと多くのメリットが。主な効果を把握しつつ、トレーニングを始める前に、まずは知っておく＆チェックしておくべき“呼吸と体幹”知識のセットアップをしよう。お話を伺った方奥仲哲弥おくなか・てつや呼吸器外科医、医学博士。山王病院前副院長。肺がんや肺気腫などを専門とし、手がけた手術は4500例を超える。日本人の呼吸異常を問題視し独自の呼吸法を提案。呼吸と体幹アプローチが