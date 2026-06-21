資料さぬきマルシェ in サンポート 6月21日、サンポート高松周辺で開催予定だった香川県産食材などを集めたイベント「さぬきマルシェ」が、強風のため、延期になりました。 「さぬきマルシェ」は毎月第3日曜日に行われるイベントで、今回のテーマは、初夏に合わせて冷たいメニューを集めた「ひえひえマルシェ」でしたが、6月28日(日)に延期になったということです。 7・8月は暑さ対策のため実