◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦で、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）と対戦する。試合に先立ち、日本代表の先発メンバーが発表された。なお、MF町野修斗（26＝ボルシアMG）と負傷のMF久保建英（25＝Rソシエダード）はメンバー外となった。町野は体調不良のため、前日の練習に不参加だった。日本協会は町野がホ