占い師の故細木数子さんの六世占術継承者で娘の細木かおりさん（47）が20日放送のテレビ大阪「上沼恵美子を沼らせたい」（土曜後7・54）に出演。上沼恵美子と、数子さんが建築した京都の豪邸でトークを展開した。数子さんとレギュラー共演するなど親交があった上沼を、700坪の敷地に建てられた総工費約20億円の豪邸でお出迎え。数子さんこだわりの高価な調度品、衣装などを紹介した。数子さんの生涯を描いた“事実に基づくフ