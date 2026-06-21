「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」で日本代表監督を務める森保一氏（57）が14日、息子たちが活動するサッカー系YouTuberグループ・LISEM（リゼム）の公式YouTubeチャンネルに初登場。息子たちが幼少期の頃に教え説いていたとされる“モットー”が明かされる場面があった。【動画】息子たちから贈り物の「世界一のハンカチ」を受け取る森保一監督※24分10秒頃〜リゼムは、長男・森保翔平（しょうへい）、次男・森保圭悟