20日夕方、神奈川県横浜市の公園で、運動していた男性が刃物のようなもので刺される事件がありました。警察は傷害事件として捜査しています。警察によりますと20日午後5時ごろ、横浜市神奈川区の三ツ沢公園で、ストレッチをしていた31歳の会社員の男性が、後ろから何者かに突き飛ばされ、刃物のようなもので右の脇腹を刺されたということです。その後、男性は自ら歩いて病院に向かい、午後6時ごろに病院関係者が警察に通報しました