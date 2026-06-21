◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）サッカー元日本代表でサポートプレーヤーとしてFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で日本代表に帯同しているDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が、20日（日本時間21日）の1次リーグF組・チュニジア戦の試合前に、中継する日本テレビの事前番組出演者とハイタッチを交わす場面があった。試合前、ピッチに入って状態を確認していた