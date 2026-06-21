自民党の鈴木宗男参院議員は21日、「ダブル選挙があるのではないかという思いをしている」と述べ、2028年に衆参同日選が行われるとの見方を示した。札幌市で開かれた党の北海道連大会に出席した鈴木氏は、他の国会議員とともに登壇しての短い挨拶を行った。冒頭から鈴木氏は、自身が当選した前回参院選について「去年の自民党の厳しい選挙を何とか勝たせてもらった」とした上で、「だいたいここに来ている人で誰が（票を）入れてく