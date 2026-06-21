Snow Manの向井康二さんは6月21日、自身のInstagramを更新。32歳のバースデーショットを披露しました。【写真】向井康二、32歳のバースデーショット「32回目のお誕生日おめでとう〜」向井さんは「マッサマンも誕生日同じらしいよ」とつづり、5枚の写真を投稿。21日に32歳の誕生日を迎えた向井さん。『芸能人が本気で考えた！ ドッキリGP』（フジテレビ系）で誕生したキャラクター「記憶忍者隊 マッサマン」に扮し、マッサマンの人