警視庁はこのほど、中国人の30代夫婦を入管難民法違反で逮捕した。中国人女性を家政婦として働かせるために、入国のための書類を偽造した疑いがもたれている。NHKはしばらく前に、逮捕された中国人男性を「来日して起業して成功した」として、ドキュメンタリー番組で紹介していた。網易など中国メディアも同件を紹介する記事を掲載した。番組タイトルは「NHKスペシャル潤日の肖像日本に向かう“中国”」だった。「潤日（ルンリ