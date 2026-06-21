優待投資も「長く持つ」がキーワードに以前は優待権利を取ったら売却するという投資スタイルも見られました。しかし最近は長期保有を前提とした制度を導入する企業が増えています。企業側としても安定した株主を増やしたいという考えがあり、一定期間以上保有した株主へ追加優待を用意するケースが少なくありません。新NISAでは長期投資が基本になります。そうした意味では、長期保有優遇制度のある銘柄との相性はよいといえるでし