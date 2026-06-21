森保一監督が率いる日本代表は、現地６月20日に北中米Ｗ杯のグループＦ第２節でチュニジア代表と対戦する。試合前に両チームのスタメンが発表。初戦でスウェーデンに１−５で大敗し、エルベ・ルナール新監督を招聘したチュニジアは、前節から３人を入れ替えた。チュニジアの先発11人は以下のとおり。GK16アイメン・ダーメンDF２アリ・アブディ３モンタサル・タルビ４オマル・レキク６ディラン・ブロン20ヤン・ヴァレリMF10ハ