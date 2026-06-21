日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表された。８大会連続８回目の出場となる日本は、初戦で強豪オランダと２−２で引き分け、勝点１を獲得。グループステージ突破へ向け、チュニジア戦で今大会初勝利を目ざす。スタメンには冨安健洋、田中碧、伊東純也らに加え、新キ