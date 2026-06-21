今月１６日、タクシー会社に電話をかけ「殴るからな」などと言って男性を脅迫したとして、４７歳の男が逮捕されました。 脅迫の疑いで逮捕されたのは山形市鉄砲町の４７歳の無職の男です。 男は今月１６日、自身のスマートフォンで山形市内のタクシー会社に電話をかけ、５０代の男性に対し「取り敢えず殴るからな」などと言って脅迫した疑いがもたれています。 警察が被害を確認し調べを進めたところ、男の犯