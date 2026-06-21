J１の横浜Ｆ・マリノスは６月21日、スティーブ・コリカ氏が新監督に就任すると発表。３日に大島秀夫監督との契約を解除し、後任に注目が集まっていたなか、53歳のオーストラリア人が任命された。現役時代にはサンフレッチェ広島でプレーした経験を持ち、引退後はシドニーFC（オーストラリア）のユースやトップチームを指導。2024年３月から26年６月にかけてはオークランドFC（ニュージーランド）の監督を務めていた。コリカ