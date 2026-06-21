仲間たちより一足早くプロ契約を結んだ。だからこそ、中途半端なプレーは見せられない。チームを勝利に導き、誰よりもゴールを決める――。６月18日にトップチーム昇格（プロ契約締結）が発表された横浜FCユースのFW齋藤翔（３年）にとって、20日に行なわれたU-18高円宮杯プレミアリーグ・第10節の前橋育英戦（２−２）はプロサッカー選手になってから最初の試合。自分の価値を示すべくピッチに立った。しかし、結果は無得点。