現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのF組２節で、オランダ代表はスウェーデン代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦。６日前の初戦では森保ジャパン相手に二度リードするも勝ち切れず、２−２で引き分けたなか、この日は５−１で大勝し、今大会初勝利を挙げた。開始５分と17分に、ブライアン・ブロビー（サンダーランド）が得点し、がっちり流れを掴むと、後半に入って47分と54分に今度はコディ・ガクポ