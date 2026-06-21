元TBS所属でフリーアナウンサーの枡田絵理奈（40）が19日、自身のインスタグラムを更新。手作りの“キャラ弁”を披露した。【写真】かわいらしい…枡田絵理奈の手作り“ベイマックス弁当”枡田アナは「広島県福山市の特産品『ビンゴソース』を使った、挽肉と野菜を炒めた物をご飯にかけたもの」だという「ビンゴライス」が容器いっぱいに詰められたお弁当3つをアップ。白米がディズニー・アニメーション映画に登場する「ベイマ